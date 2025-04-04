5 yıldızlı otelde yangın! 685 kişi tahliye edildi

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Marmaris ilçesi İçmeler Yolu'ndaki 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazan dairesinden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında otelde konaklayan 685 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin toprak yangınla ilgili şu açıklamada bulundu:

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Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesinde faaliyet gösteren Grand Yazıcı Club Marmaris Palace (5 yıldızlı) Otelde 04.04.2025 (Cuma) – 05.00 sularında yangın çıkmıştır. Yangının, otelin kazan dairesinde başlamış olduğu bilgisi verilmiştir. Görevlinin uyarısı ile yetkililere bildirilmesinden sonra bölgeye hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınmıştır. Yangın sırasında otelde konaklayan 685 kişi tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 15 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen devam etmektedir. Yangının çıkış yerinin ana bina olmadığı, odalarda herhangi bir sorun yaşanmadığı, sadece dumandan etkilenildiği bilgisi edinilmiştir. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatılarak araştırılmaktadır.

Yapılan görüşmede büyük çapta hasar olmadığı öğrenilmiştir. Hasar tespit çalışmaları Otel Yönetimince devam etmektedir.