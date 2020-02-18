MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 yıldızlı otelde rezalet! Müşterinin 6 bin Euro'sunu çaldı
GeriGündem 5 yıldızlı otelde rezalet! Müşterinin 6 bin Euro'sunu çaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

5 yıldızlı otelde rezalet! Müşterinin 6 bin Euro'sunu çaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 yıldızlı otelde rezalet! Müşterinin 6 bin Euro'sunu çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı oteldeki müşterilere ait kasadan 6 bin Euro çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan otel çalışanı N.K. (46), mahkemece tutuklandı.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan 5 yıldızlı otelde, müşterilere ait kasanın açılarak, içinden 6 bin Euro çalınması üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını, otel çalışanı N.K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan N.K., ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Jandarmada işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen N.K., buradaki ifadesinde ise suçunu itiraf edip, pişman olduğunu söyledi.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan N.K. tutuklandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.02.2020)
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle