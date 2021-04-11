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Gündem
Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),(DHA)
Haber Giriş: 11.04.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

5 yıldızlı otelde koronavirüs tedbirleri unutuldu

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısı sonrası koronavirüs tedbirlerine rağmen parti verildi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında düzenlenen partideki görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

'Çok yüksek risk' ile kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi.

5 yıldızlı otelde koronavirüs tedbirleri unutuldu

Partide, sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

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