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5 yılda restore edildi... Atatürk’ün Cadillac’ı 100. yıla hazır

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#Mustafa Kemal Atatürk#Cadillac#Cumhuriyet
5 yılda restore edildi... Atatürk’ün Cadillac’ı 100. yıla hazır
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 07:00

Mustafa Kemal Atatürk'ün makam aracı olarak kullandığı 1935 model Cadillac, 5 yıllık çalışmayla aslına uygun olarak restore edildi. Eksik parçaları Amerika'dan getirilen otomobilin, iç döşemesi de yeniden üretildi. Otomobil, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında yeniden Anıtkabir’e getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinin en önemli dönemlerine tanıklık eden, Atatürk’ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı özel üretim Cadillac marka otomobili orijinaline uygun şekilde restorasyonu yapılmak üzere Antika Otomobil Federasyonu ile işbirliği yaptı. Anıtkabir’de 23 Nisan Kulesi’nden sökülüp çıkartılan otomobil, 2018’de restorasyon için İstanbul’a götürüldü.

5 yılda restore edildi... Atatürk’ün Cadillac’ı 100. yıla hazır

Orada Genelkurmay Başkanlığı ve Anıtkabir Komutanlığı tarafından 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen ortamda restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sürecinde otomobilin eksik parçaları Amerika’dan getirilirken, iç döşemesi de aslına uygun olarak yeniden üretildi. Atıl ve çalışmaz durumda olan otomobil, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında, aslına uygun olarak restore edildikten sonra Ankara’ya getirildi ve Anıtkabir’de teslim töreni düzenlendi.

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5 yılda restore edildi... Atatürk’ün Cadillac’ı 100. yıla hazır


ATATÜRK’ÜN ŞAHSİ ARACI

Restorasyon sorumlusu Kemal Akel, otomobilin restorasyonunu Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi’nin sahibi Cengiz Arsay’ın üstlendiğini söyledi. Akel, otomobilin Atatürk’e İş Bankası tarafından hediye edildiğini belirterek, “Bu otomobil 1935 model ve Atatürk’ün şahsi aracı” dedi.

5 yılda restore edildi... Atatürk’ün Cadillac’ı 100. yıla hazır

Akel, 2013 yılında restorasyon için Anıtkabir’den alınan iki otomobilin ardından Cadillac marka otomobili de restorasyon için teslim aldıklarını kaydederek, “Bu otomobilin restorasyonu biraz uzun sürdü. Çünkü pandemi dönemine denk geldi.

5 yılda restore edildi... Atatürk’ün Cadillac’ı 100. yıla hazır

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Bir de orijinal döşeme malzemesi birebir aynısı olarak yeniden imal edildi. Parçası eksik olanlar bulundu, mesela kaput amblemi, jant kapakları, eksik jantları vardı, bunların birebir orijinali bulundu. Amerika’dan bazı parçaların gelmesini bekledik, her şey aslına uygun olarak restore edildi. Aldığımızda parçaları orijinaldi, herhangi bir değişeni yoktu ama eksikleri vardı, çalışır vaziyette değildi. Biz otomobili çalışır duruma getirdik” diye konuştu.

 

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#Mustafa Kemal Atatürk#Cadillac#Cumhuriyet

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