5 yılda 52 firar

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Gül’e cezaevlerindeki firarları sordu. CHP’li Emir’in yazılı sorularını yanıtlayan Bakan Gül, “Bakanlığımızın kayıtlarının incelenmesinden; 01.01.2015 ila 31.12.2019 tarihleri arasında ülkemizdeki kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılan tamamı erkek 52 hükümlü ve tutuklunun firar ettiği anlaşılmıştır” dedi. Bakan Gül, firarilerden kaçının yakalandığı ve hangi cezaevlerinden firar ettiklerine ilişkin soruları ise “ayrıntılı istatistiki bilgi bulunmadığı” gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.