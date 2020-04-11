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Ayşegül USTA/İSTANBUL
Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

5 yıla kadar hapsi isteniyor

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5 yıla kadar hapsi isteniyor
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İRANLI uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesinde adı geçen eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kuzu’nun Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan’ı arayarak Zindaşti’nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu öne sürüldü. Kuzu’nun ayrıca tahliye verilmesi üzerine de itiraz merci hakimini arayarak Zindaşti’nin tutuksuz yargılanmasını söylediği iddia edildi. Kuzu’nun nüfuzunu kullandığı belirtilerek “nüfuz ticareti yapmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.

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