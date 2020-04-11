5 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kuzu’nun Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan’ı arayarak Zindaşti’nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu öne sürüldü. Kuzu’nun ayrıca tahliye verilmesi üzerine de itiraz merci hakimini arayarak Zindaşti’nin tutuksuz yargılanmasını söylediği iddia edildi. Kuzu’nun nüfuzunu kullandığı belirtilerek “nüfuz ticareti yapmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.