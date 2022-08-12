5 yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan son kare

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Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de, PKK’lıların erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Sosyal medya hesabında yaptığı ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye’yi hüzne boğan Bülbül’ün şehit olmasının üzerinden 5 yıl geçti.

‘KOKUN GELECEK Mİ BANA?’

Eren Bülbül’ün ölüm yıldönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül’ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görülüyor. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hâkim olmadı. Eren’in kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, “Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, ‘Anne beni bırakma’ diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren’im ne zaman kavuşacağız?” diyerek gözyaşı döktü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter paylaşımında “Eren evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yâd ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz” dedi.

İYİ Kİ VARSIN EREN

Eren Bülbül için şehit oluşunun yıldönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Törene katılanlar, Eren’in kabri başında dua edip çiçekler bıraktı ve “İyi ki varsın Eren” dedi.

ŞEHİT FERHAT GEDİK ANILDI

Eren’le birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (38), Hatay’daki mezarı başında anıldı.