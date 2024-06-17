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‘5 yıl önceki kâbusu’ Meral’in sonu oldu

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#DENİZLİ#Şeref Ç.#Meral Tınastepe
‘5 yıl önceki kâbusu’ Meral’in sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 07:00

DENİZLİ’de Şeref Ç. (47), dün 21.00 sıralarında, 5 yıl önce boşandığı Meral Tınastepe’nin (45) işlettiği Pamukkale’deki tekel bayisine gitti.

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Şeref Ç., burada eski eşi ve birlikte yaşadığını öğrendiği Musa Ayaz (47) ile tartıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şeref Ç., aracına yöneldi ve içindeki pompalı tüfeği alıp geri döndü. Şeref Ç. pompalı tüfekle Tınastepe ve Ayaz’a art arda ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle ikisi de kanlar içerisinde yere yığılırken, Şeref Ç. otomobille kaçtı.

ESKİ EŞ KATİLİ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tınastepe ve Ayaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cansız bedenler hastane morguna kaldırıldı. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan Şeref Ç.’nin kullandığı otomobili olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri Şeref Ç.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 
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#DENİZLİ#Şeref Ç.#Meral Tınastepe

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