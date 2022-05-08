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5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü

#Emel B#Erkek#Cinayet
5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü

Aydın’da 5 yıl önce sevgilisi Tolga Arslan’ı da bıçaklayarak öldüren Emel B. 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle tahliye oldu. Emel B., önceki gün de şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Doğukan B.yi (28) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

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Efeler ilçesi Orta Mahalle 209 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında önceki gün saat 23.00 sıralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan Emel B. ile 2 yıllık eşi Doğukan B, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emel B., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Doğukan B.’yi kalbinden dört kez bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğukan B., ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Emel B. gözaltına alındı.

5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü

Doğukan B.

3 YIL YATIP PANDEMİ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞ

Emel B.’nin 16 Nisan 2017’de çalıştığı Kurtuluş Mahallesi’ndeki barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan’ı (27) sırt ve kolundan bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. 15 yıl hapis cezası alan Emel B.’nin 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi nedeniyle 2 yıl önce tahliye edildiği, bu süreçte Doğukan B. ile evlendiği ifade edildi.

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5 yıl önce sevgilisini şimdi de kocasını öldürdü

Tolga Arslan

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#Emel B#Erkek#Cinayet

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