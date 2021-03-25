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Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

5 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

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5 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'da, kasten adam öldürme suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan A.D. (20) yakalandı.

2017 yılında Giresun'da kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası alan ve hakkında arama kararı çıkarılan A.D., Adıyaman'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

 

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