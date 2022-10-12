5 yaşta okullaşma yüzde 94

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Bakan Özer, toplantıdan sonra özetle şöyle konuştu: “Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına çıkartmak için tüm Türkiye’de 3 bin tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. 10 ay gibi sürede 1800 tane anaokulunu, 14 bin 80 tane de ana sınıfını hizmete aldık. 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 94’e çıkardık. Dolayısıyla tüm gitmiş olduğumuz illerde yeni anaokulları yapmak için yeni ilavelerle kentlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bugün 857 bin dersliği olan bir eğitim sistemimiz var. 57 bin 108 okulumuz var. Şu an gelinen noktada 19.1 milyon öğrencinin 1.2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir eğitim sistemine sahip olduk.”

Bakan Özer, Melikgazi ilçesinde içinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve spor salonu bulunan Osman Ulubaş Eğitim Kampusu’nun açılış törenine de katıldı.