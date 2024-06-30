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5 yaşındaki oğlunun tabancayla oynarken vurduğu baba hayatını kaybetti

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#Kayseri#Polis#Hastane
5 yaşındaki oğlunun tabancayla oynarken vurduğu baba hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 11:04

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin salonunda tabancayla başından vurulduktan bir gün sonra hayatını kaybeden Suriye uyruklu Cüneyt Rahim'i (24), 5 yaşındaki oğlu B.R.'nin tabancayla oynarken kazara vurduğu belirlendi.

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Olay, 22 Haziran’da saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Rahim, burada yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Rahimin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Rahim’in 5 yaşındaki oğlu B.R.’nin babasının silahını bulduğu, oynarken de kazara 1 el ateş ederek, babasını başından vurduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kayseri#Polis#Hastane

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