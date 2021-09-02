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Gündem
Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 02.09.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

5 yaşındaki Miray Elif'in acı ölümü! Stor perde sonu oldu

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5 yaşındaki Miray Elif'in acı ölümü! Stor perde sonu oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde evde oyun oynarken boynuna stor perdenin zinciri dolanıp, asılı kalan Miray Elif Y. (5), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Miray Elif Y., kardeşi ile birlikte evde oyun oynarken iddiaya göre boynuna stor perdenin zinciri dolandı. Miray Elif perdede asılı kalırken, kardeşinin sesleri üzerine annesi odaya kuştu. Annesi, Miray Elif Y.’yi perdenin zincirinden kurtarıp, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Eve gelen ekipler Miray Elif’i ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Miray Elif Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Miray Elif'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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