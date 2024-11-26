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5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi barajda bulunmuştu! Kardeşi 6 yıl sonra öğretmenine anlattı, baba ve iki eski eşi gözaltına alındı

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#İstanbul#Arnavutköy#Cinayet
5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi barajda bulunmuştu Kardeşi 6 yıl sonra öğretmenine anlattı, baba ve iki eski eşi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 17:06

Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda 2018 yılında balıkçılar tarafından bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cesediyle ilgili yıllar sonra 3 şüpheli gözaltına alındı. Ölen çocuğun kardeşinin okulda rehber öğretmenine 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' dediği, bunun üzerine öğretmenin polise haber vermesiyle baba ve iki eski eşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Arnavutköy'de 2018 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı.

5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi barajda bulunmuştu Kardeşi 6 yıl sonra öğretmenine anlattı, baba ve iki eski eşi gözaltına alındı

Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi barajda bulunmuştu Kardeşi 6 yıl sonra öğretmenine anlattı, baba ve iki eski eşi gözaltına alındı

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Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki incelemelerden cesedin 5 yaşındaki M.İ.'ye ait olduğu ve bulunduğu günden 2 gün önce öldüğü belirlendi.

5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi barajda bulunmuştu Kardeşi 6 yıl sonra öğretmenine anlattı, baba ve iki eski eşi gözaltına alındı

6 YIL SONRA 3 GÖZALTI

Polis olaydan sonra aile üyelerinin ifadeleri aldı. Şüpheli bir duruma rastlanmamıştı. 6 yıl sonra ölen M.İ.'nin kardeşi Esenyurt'ta okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek, 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' dedi. Öğretmen polisi aradı.

5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi barajda bulunmuştu Kardeşi 6 yıl sonra öğretmenine anlattı, baba ve iki eski eşi gözaltına alındı

Pedagog eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. İfade üzerine baba ve eski iki eşi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi barajda bulunmuştu Kardeşi 6 yıl sonra öğretmenine anlattı, baba ve iki eski eşi gözaltına alındı

 

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#İstanbul#Arnavutköy#Cinayet

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