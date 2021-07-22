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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ - DHA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

5 yaşındaki Ebrar'a Rottweiler cinsi köpek saldırdı

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Elazığ'da 5 yaşındaki Ebrar Uğraş'a bir inşaat şantiyesi yakınında Rottweiler cinsi köpek saldırdı. Küçük kız saldırı sonrasında yaralandı.

Elazığ’da evlerinin yakınındaki inşaat şantiyesinde Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Ebrar Uğraş (5) yaralandı.

Uğraş ailesinin kızları Ebrar, 18 Temmuz günü evlerinin yakınındaki inşaatın şantiyesinde beslenen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ebrar Uğraşı başından ısıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ebrar Uğraş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

5 yaşındaki Ebrara Rottweiler cinsi köpek saldırdı


Küçük Ebrar'ın annesi Elif Uğraş, inşaat yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şikayetçi olduk. Peşini bırakmayacağız. Köpeğin sahibinin bir ceza almasını istiyoruz. Çocuğumun kafasına 6-7 dikiş atıldı" dedi.

5 yaşındaki Ebrara Rottweiler cinsi köpek saldırdı

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