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5 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı; yüzünde ısırık izleri oluştu

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#Ankara#Sokak Köpeği#Çocuk
5 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı; yüzünde ısırık izleri oluştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 16:07

Ankara’da bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yüzünden, kalçasından, bacağı ve sırtından yaralandı. 4 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olan çocuk, bir süre daha tedavi görecek.

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Olay, 9 Ocak günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Suriyeli Ata Elali, sokakta oyun oynadığı sırada boşıboş köpeğin saldırısına uğradı. Ailesinin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü. Derin ısırıklar nedeniyle yüzünde, kalçasında, bacağında ve sırtında parçalanmalar olan çocuk, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.

5 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı; yüzünde ısırık izleri oluştu

Kardeşini o şekilde görünce endişelendiğini belirten abla Eye Elali, “Amcama giderken gördüm. Köpeği görünce hemen yardıma gittim, her yerini ısırmıştı. Hastaneye kaldırıldı, 4 gün hastanede kaldı. Dün taburcu oldu. Evimize yakın bir yerde oldu olay” diye konuştu.

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Saldırıya maruz kalan 5 yaşındaki Ata Elali de yaşadığı korku dolu anları anlattı.

5 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı; yüzünde ısırık izleri oluştu

5 yaşındaki çocuk sokak köpeğinin saldırısına uğradı; yüzünde ısırık izleri oluştu

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#Ankara#Sokak Köpeği#Çocuk

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