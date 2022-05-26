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5 yaşındaki çocuk kreşin penceresinden düştü! Sağlık görevlilerine kapıyı açmadılar... İnceleme başlatıldı

#Karaman#Kreş#Sağlık Kontrolü
5 yaşındaki çocuk kreşin penceresinden düştü Sağlık görevlilerine kapıyı açmadılar... İnceleme başlatıldı

Karaman'da, M.E.Y. (5) adlı erkek çocuk, kreşin penceresinden beton zemine düştü. Görevliler kreşin kapısını sağlık görevlilerine açmayınca, M.E.Y.'ye müdahale edilemediğinden adrese polis sevk edildi. Ailesi ve polisle birlikte kreşe giren sağlıkçılar, yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri kreşte inceleme başlattı.

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Olay, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakım evinde yaşandı. İddiaya göre, M.E.Y., yaklaşık 3 metre olan sınıfın penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü ve çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

KREŞİN KAPISINI AÇMADILAR

Kreşe gelen sağlık ekiplerine, görevliler tarafından M.E.Y.'in iyi olduğu söylenerek kreşin kapısı açılmadı. Yaralı çocuğu göremeyen sağlıkçılar, polis ekiplerinden destek istedi.

POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ

Polis ve çocuğun ailesiyle kreşe giren sağlık ekibi, yaralı M.E.Y.'yi, tedbir amaçlı ambulansa alıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri kreşte inceleme başlattı. Kreş yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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#Karaman#Kreş#Sağlık Kontrolü

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