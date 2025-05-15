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5 yaşındaki çocuğun odasına girip yuva yaptı... Küçük Hamza artık başka odada uyuyor

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#Diyarbakır#Kumru#Kuş
5 yaşındaki çocuğun odasına girip yuva yaptı... Küçük Hamza artık başka odada uyuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 11:32

Diyarbakır’da kumru, Süleyman Aydın’ın 5 yaşındaki oğlu Hamza’nın odasına girerek yuva yaptı. Hamza, kumru rahatsız olmasın diye başka odada kalmaya başladı.

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Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın’ın evinde, 5 yaşındaki oğlu Hamza’nın kaldığı odaya giren kumru yuva yaptı.

5 yaşındaki çocuğun odasına girip yuva yaptı... Küçük Hamza artık başka odada uyuyor

Baba Aydın, kumruyu rahatsız etmemek için Hamza’yı başka odaya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğluna bu ismi verdiğini söyleyen baba Aydın, “Hamza'nın odasında elbise dolabının üzerine bir kumru yuva yaptı.

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5 yaşındaki çocuğun odasına girip yuva yaptı... Küçük Hamza artık başka odada uyuyor

Hamza da yavrularla birlikte kumrunun huzur içinde kalması için odasını terk etti. Şu anda kendi odasında değil, başka bir odada kalıyor. Biz de rahatsız olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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5 yaşındaki çocuğun odasına girip yuva yaptı... Küçük Hamza artık başka odada uyuyor
5 yaşındaki çocuğun odasına girip yuva yaptı... Küçük Hamza artık başka odada uyuyor

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#Diyarbakır#Kumru#Kuş

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