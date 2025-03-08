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5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! İlaçlama motoruna dokununca akıma kapıldı

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#Şanlıurfa#Birecik#Elektrik Akımı
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü İlaçlama motoruna dokununca akıma kapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 09:42

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalışır haldeki ilaçlama motoruna eli ile dokununca elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki İbrahim Halil Çoban, hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 ADE 871 plakalı traktörün arkasında bulunan ve çalışır durumdaki ilaç motoruna eli ile dokunan İbrahim Halil Çoban, elektrik akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İbrahim Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İbrahim Çoban, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Şanlıurfa#Birecik#Elektrik Akımı

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