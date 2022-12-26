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İzmir'de vahşet! 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü

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#İzmir#Cinayet#Kadın
İzmirde vahşet 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 18:33

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı, Urla ilçesinde yakalandı. Zanlının yakalanmamak için kullandığı aracı terk ederek başka bir araçla kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Limontepe Mahallesi 9752. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.F. ile karısı Nuran Fırat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.F., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı. Boğazına isabet eden bıçakla yaralanan Nuran Fırat kanlar içerisinde yere yığılırken, A.F. olay esnasında evde bulunan 5 yaşındaki çocuğunu dışarı çıkartıp alt katta bulunan ev sahibine bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi A.F. ile Nuran Fırat çiftinin 2 çocuklarının olduğu, çocuklardan 12 yaşında olanın olay esnasında okulda olduğu, 5 yaşındaki çocuğun ise evde olduğu öne sürüldü. Cinayetin hemen ardından 5 yaşındaki çocuğun cinayet şüphelisi baba tarafından alt katta bulunan ev sahibine bırakıldığı öğrenildi.

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İzmirde vahşet 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü


YAKALANMAMAK İÇİN ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞ

Yaşanan olayın ardından kaçan Cinayet zanlısı A.F., polis ekiplerince Urla ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının yakalanmamak için kullandığı aracı terk edip başka bir araçla Urla ilçesine gittiği öğrenildi.

 

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#İzmir#Cinayet#Kadın

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