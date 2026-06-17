5 yanlış tartışması

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SOSYAL medyada anonim bir hesaptan paylaşılan ve kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan bir video yayınlandı. Gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra kapatılan hesaptan yayınlanan videoda, LGS’ye giren bir kız öğrenci, annesinin sınavın ardından kendisine yönelttiği sözleri kaydetti. Sadece sesi duyulan anne, kızına “Rezil ettin beni. Madem 5 yanlışın vardı neden iyi geçti dedin? 5 yanlış ne demek! Bu, hiçbir eğitim almayan ve çaba göstermeyen bir çocuğun alacağı sonuç. O kadar insan bizi aradı, başarılar diledi, kolay gelsin dedi. İnsan içine çıkacak hal bırakmadın. Gerçekten bana yazıklar olsun. Ne iyi bir evlat yetiştirebildim, ne iyi bir öğrenci yetiştirebildim. Rezil olduk” diyor. Bu örneğin tekil olmadığını, LGS’nin ardından binlerce adayın evinde benzer konuşmaların gerçekleşebileceğini dile getiren Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Eryılmaz şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu örnekte kendi varlığı ve statüsünü çocuğunun başarısı üzerine konumlandırmış bir anne görüyoruz. Ne yazık ki toplumsal yapımızda ‘Benim önemim ve değerim çevrenin beni onaylamasına bağlı’ düşüncesi var. Haliyle çevre onaylamayınca, ‘Ben değersizim’ duygusu oluşabiliyor. LGS sonrasında ebeveynler, öncelikle çocuklarını karşılarına alıp onlara ne hissettiklerini sormalı. Ardından onlarla kendi duygularını da sakince paylaşabilirler. Ayrıca ebeveynler, bunun yalnızca bir sınav olduğunu ve hayatın sonu olmadığını çocuklarına sıklıkla hatırlatmalı.”

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AİLELER NE YAPMALI

Prof. Dr. Ali Eryılmaz’a göre LGS sonrası doğru ebeveyn davranışları şu 3 kazanımı sağlayabilir.

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1) Aileler bu durumun kabul edilebilir olduğunu düşünerek gerekçe üretmeliler. Örneğin, ‘1 milyon çocuk bu yarışa giriyor ve elbette hepsi iyi puanlar alamayabilir’, ‘Sorular gerçekten zordu’ şeklinde düşünebilirler.

2) Bu sonucu daha kötü durumlarla karşılaştırmalılar. Mesela çocuk, LGS hazırlık sürecinde yaşadığı yoğun kaygı nedeniyle depresyona girebilirdi ya da tüm soruları yanlış yanıtlayıp daha kötü bir sonuç elde edebilirdi.

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3) Bu olayın ardından ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeliler. Aileler çocuğun baskı altında nasıl davranacağını, ne gibi tepkiler vereceğini görmüş olur ve bu süreç onu daha iyi tanımaları için bir fırsat olabilir.

BAŞARI DEĞİL RUH SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Prof. Dr. Nurten Sargın (Necmettin Erbakan Üniversitesi): “Videodaki annenin çevresi için yaşadığını, çocuğunun ruhsal durumunu anlamadığını, sınav sonrası sürecin önemli ve ciddi olduğunu kavramadığını söylememiz mümkün. Her çocuk aynı başarıya sahip olamaz ve tüm sorulara doğru yanıt da veremez. Ebeveynler çocuklarının akademik başarısının çok önemli olduğunu düşünüyor ama bundan daha önemlisi onların ruh sağlığı. Çocukların ruh sağlığını düzeltmek onların sınavı kazanmasından daha zor. Başarılı çocuk yetiştirmek adına artık ne yazık ki değerleri olmayan çocuklar yetiştiriyoruz. Onları ebeveynliğimizin vitrini gibi görebiliyoruz.”