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5 vakit cemaatle namaz kılınabilecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak bugünden itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın (bugün) sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.” ifadelerini kullandı.
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