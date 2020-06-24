5 vakit cemaatle namaz kılınabilecek

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın (bugün) sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.” ifadelerini kullandı.