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Haber Giriş: 24.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

5 vakit cemaatle namaz kılınabilecek

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5 vakit cemaatle namaz kılınabilecek
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak bugünden itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın (bugün) sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.” ifadelerini kullandı.

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