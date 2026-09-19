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5 ünlü isim adliyede

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#Uyuşturucu Operasyonu#Oyuncu Ve Sanatçılar#Adli Tıp İncelemesi
5 ünlü isim adliyede
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, işadamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. Başsavcılık, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, dün sabah 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası başsavcılıkta hazır edilmelerine yönelik talimat verdi. Yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 18 kişiden 15’i gözaltına alındı.

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Oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ile Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo), iş ve cemiyet hayatından tanınan Hande Demir, eski milli futbolcu Hasan Şaş, içerik üreticisi Melis İşiten, oyuncu Melisa Şenolsun, içerik üreticisi ve model Yeliz Yeşilçimen, şarkıcı Anıl Durmuş, mücevher markası sahibi Sayat Zurnacı, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, müzik yapımcısı Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve modacı ve müzisyen Aydan Osmanoğlu gözaltına alındı.

‘FUHUŞA TEŞVİK’ SORUŞTURMASI DA AÇILDI

Başsavcılık ayrıca ‘fuhuşa teşvik, uyuşturucu madde kullanma ve temini, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından ayrı bir soruşturma daha başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, işinsanı Volkan Akçıray ve eşi Zeynep Akçıray, reklamcı Eda Güzelcik, manken Sezer Çakır ve Yeliz Tuba Yasa da dün yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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21 ünlü isim jandarma ekiplerince saç, kan ve idrar örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Adli tıptaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu adliyeye sevk edildi. Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

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#Uyuşturucu Operasyonu#Oyuncu Ve Sanatçılar#Adli Tıp İncelemesi

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