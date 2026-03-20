5 üniversiteye rektör ataması

Karara göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde rektörlük görevine vekil olarak görev alan Prof. Dr. Mahmut Ak yerine Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar yerine Prof. Dr. İsmail Küçük getirildi. Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde rektör vekili olan Prof. Dr. Şebnem Kavaklı kararla üniversitede rektör olarak görev yapacak. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Başar rektörlük görevine yeniden atandı.