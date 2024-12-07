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5 ülkeye büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

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#Büyükelçi#Büyükelçi Atamaları#Resmi Gazete
5 ülkeye büyükelçi atamaları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 01:33

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 5 ülkeye yeni büyükelçi ataması yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 5 ülkenin büyükelçilik makamına yeni atamalar yapıldı.

Karara göre; Japonya Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Büyükelçiliği’ne Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Büyükelçiliği’ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Büyükelçiliği’ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

 

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#Büyükelçi#Büyükelçi Atamaları#Resmi Gazete

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