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5 ülkenin sınırında tahliye karargâhları

#Türkiye#Ukrayna#Tahliye
5 ülkenin sınırında tahliye karargâhları

Türkiye, Ukrayna’nın değişik şehirlerinden karayoluyla tahliye başlattı. Ukrayna’ya komşu 5 ülkenin sınırlarında Türk vatandaşların geçişinde sorun olmaması için diplomatik birimler devreye sokuldu.

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TÜRKİYE, Ukrayna’da yaşayan 20 bin vatandaşın 16 bininin tahliyesi için çalışmaları hızlandırdı. Savaş başlamadan kısa süre önce 5 bin Türk vatandaşı Türkiye’ye dönmüştü. Ukrayna ile sınırı olan Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya ve Moldova’daki Türk dış temsilciliklerinde görevliler, vatandaşların geçişlerinde sorun yaşanmaması için sınır hatlarında görev yapıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da, “Ukrayna’dan karayoluyla tahliye operasyonlarımıza başladık. Vatandaşlarımızın sınırlardan geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle işbirliği içindeyiz” dedi.

5 ülkenin sınırında tahliye karargâhları

İLK KAFİLELER TÜRKİYE’YE ULAŞTI

İlk aşamada Kiev’den dört otobüsten oluşan bir kafile, Romanya sınırına ulaştı. Lviv’den 70 Türk’ün Polonya sınırına, Odessa’dan 270 Türk’ün de Romanya sınırına doğru yolda olduğu, Harkiv’den de 110 Türk’ün yola çıktığı bildirildi. Türkleri taşıyan otobüsler için sınır hattında ayrı bir güzergâhın oluşturulduğu ifade edildi. Havayolu ve denizyolu için de planlamaların yapıldığı, ancak Ukrayna hava sahasının kapalı olduğu, Odessa’da da şiddetli çatışmalar devam ettiği için bunların şu aşamada mümkün olmadığı belirtildi. Hava sahası açılır açılmaz THY uçaklarının Kiev’e gönderileceği, bu şehirde bulunan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A-400M tipi iki dev nakliye uçağının da devreye sokulacağı bildirildi.

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UKRAYNA POLİSİ EŞLİK ETTİ

Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye’ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı otobüslerden biriyle yolculuk ettiğini söyledi. Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, “Romanya ve Bulgaristan üzerinden dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Romanya’ya ulaşan Türk vatandaşlarıyla görüntülü görüşme yaptı.

5 ülkenin sınırında tahliye karargâhları

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MOLDOVA’DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER YURDA DÖNDÜ

RUSYA’nın askeri harekât düzenlediği Ukrayna’dan komşu ülkelere göç yaşanırken, Moldova’da yaşayan bir grup Türk de Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, ülkeye dönmek istedi. Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla geçen hafta Moldova’ya gidenler ile bir Türk yatırımcının fabrikasında çalışanların bulunduğu 31 kişilik grup, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geldi. Moldova’dan tahliye edilenler, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye ulaştı. Gruptaki Pınar Apak Kalkan, 1 hafta önce Moldova’ya gittiklerini söyledi. Öte yandan dün sınır kapılarından çok sayıda Ukraynalı da ülkeye giriş yaptı. (Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/DHA)

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