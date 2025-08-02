5 tutuklama, 20 adli kontrol

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Savcılık 9 şüphelinin tutuklanmasını talep ederek mahkemeye sevk etti. İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, Mehmet Karataş, Oktay Aktaş mahkemede tutuklandı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT Muhasebe Şube Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, İETT İkitelli Garaj Şube Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca’nın da arasında olduğu 20 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.