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5 ton yük taşıyan TIR virajı alamadı, devrildi

#İstanbul#Tuzla#Kaza
5 ton yük taşıyan TIR virajı alamadı, devrildi

İstanbul Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yaklaşık 5 ton ağırlığındaki cam elyafı yüklü TIR devirildi. Kaza yapan sürücü Erdal Kaymak, ''TIR durduğu yerde yan yattı. Allah'tan kimse zarar vermedim'' dedi.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) - Kaza, Fatih Mahallesi, İstanbul Park Bulvarı, Yonca sapağında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şile'ye yaklaşık 5 ton yüklü cam elyafı götürmek için yola çıkan Erdal Kaymak yönetimdeki 41 D 0068 plakalı TIR sapağı dönmek istediği sırada devrildi. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından TIR olay yerine getirilen vincin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kaldırıldı.

5 ton yük taşıyan TIR virajı alamadı, devrildi

"ALLAH'TAN KİMSE ZARAR VERMEDİM"

Kaza yapan sürücü Erdal Kaymak, 'Bu yoldan geldim. İkinci viteste döndüğüm sırada bir ses duydum. TIR durduğu yerde yan yattı. Allah'tan kimse zarar vermedim. Cam elyafı taşıyordum. Şile'ye gidecektim. Şükür olsun herhangi bir şey olmadı'' dedi.

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#İstanbul#Tuzla#Kaza