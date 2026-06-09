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5 TL'ye alan olmayınca bedava dağıttı! 'Helali hoş olsun'

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#Antalya#Domates#Üretici
5 TLye alan olmayınca bedava dağıttı Helali hoş olsun
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 14:33

Antalya'nın Serik ilçesinde üretici Turan Kıvrak, 4 ton domatesi bedava dağıttı. Turan Kıvrak, "5 TL'ye alan olmadı. Ücretsiz vatandaşlara dağıttım. Helali hoş olsun" dedi.

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Aksuda çiftçilik yapan Turan Kıvrak, kendi ürettiği 4 ton domatese toptancı halinde alıcı bulamayınca vatandaşa dağıtma kararı aldı. Kasalarla kamyonete yüklediği domatesleri Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'nda getiren Turan Kıvrak, ücretsiz dağıttı.

Çevreden durumu fark edip gelen kalabalık, poşetlere doldurdukları domatesleri alıp, götürdü.

5 TLye alan olmayınca bedava dağıttı Helali hoş olsun
Üretici Turan Kıvrak, "Domatesin fiyatı toptancı halinde 50- 100 TL'yi görmüştü. Dün topladığım domatesi hale götürdüm. 5 TL'ye alan olmadı. Tüccarlar 'Salçalık olarak götür ver' dedi. Ben de kamyonetimle Çınaraltı Meydanı'nda ücretsiz vatandaşlara dağıttım. Helali hoş olsun" dedi.
5 TLye alan olmayınca bedava dağıttı Helali hoş olsun

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#Antalya#Domates#Üretici

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