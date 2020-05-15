5 TIR çarpıştı, otoyol kapandı
İzmit'te, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde, bir TIR’ın yavaşlaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 5 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- Kaza, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen TIR'lar art arda birbirine çarptı. 5 TIR'ın karıştığı kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Maddi hasar meydana gelen TIR’ların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşması üzerine, sürücüler, TEM Otoyolu İzmit Gişeleri'ne yönlendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan gişeler, kaza nedeniyle ulaşıma açıldı.
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