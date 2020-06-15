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Mehmet Yücel DURAK/DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 13:47,Son Güncelleme:

5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi

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Siirt'in Eruh ilçesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

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  • Siirtte 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi
  • Siirtte 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi
  • Siirtte 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi
  • Siirtte 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik Eruh ilçesi kırsalında bulunan Ciraf bölgesinde, jandarma özel harekat ekibi ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi. Cumartesi günü hava destekli düzenlenen ve 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik güçlerinin, Ciraf bölgesine helikopterle sevk edildikleri anlar yer aldı. Görüntülere ayrıca güvenlik güçlerinin Ciraf bölgesinde yaptığı arama faaliyetleri de yansıdı.

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