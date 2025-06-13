×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

5 suçlu Türkiye’ye iade edildi

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Türkiye'ye İade#Kırmızı Bülten
5 suçlu Türkiye’ye iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç. ile ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y.’nin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Haberin Devamı

A.A.Y. ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından, A.D. ‘adam öldürme’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘hakaret’, ‘yaralama’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma veya taşıma ve silahla tehdit’ suçlarından, O.Ç. ise ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Ulusal seviyede aranan İ.K. ‘yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme’ suçundan, G.Y. ise ‘FETÖ terör örgütüne üye olma’ suçundan aranıyordu. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Türkiye'ye İade#Kırmızı Bülten

BAKMADAN GEÇME!