5 suçlu Türkiye’ye iade edildi

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A.A.Y. ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından, A.D. ‘adam öldürme’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘hakaret’, ‘yaralama’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma veya taşıma ve silahla tehdit’ suçlarından, O.Ç. ise ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Ulusal seviyede aranan İ.K. ‘yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme’ suçundan, G.Y. ise ‘FETÖ terör örgütüne üye olma’ suçundan aranıyordu.