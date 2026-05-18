5 soruda kurbanlık seçimi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 07:00

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan alınan bilgilerle, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar 5 soruda derlendi.

1. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir?

Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz değildir.

2. Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak asgari sınır nedir?

Kameri yıl esasına göre, devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şartı aranır. 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi iri olması halinde kurban edilebilir.

3. Büyük ve küçükbaş hayvanlarda kurban hissesi sınırı nedir?

Koyun ve keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir.

4. Kurbanlık hayvanların fiziksel özellikleri nelerdir?

Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve organları tam olmalıdır. Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, kör, boynuzları kırık, kulak veya memelerinin yarısı kesik, dişleri dökük hayvanlar kurban olarak kesilemez.

5. Kısırlaştırılmış hayvan kurban edilebilir mi?

Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış/iğdiş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir.

