5 soruda dumansız sokaklar

1- YASAK NERELERİ KAPSIYOR?

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği ‘Koronavirüs Tedbirleri’ konulu ek genelgeye göre, il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cadde, sokak, meydan, park, bahçe, toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmeyecek. Sahil bandında, piknik alanında, fabrikalarda da toplu olarak bir araya gelindiğinde sigara yasağı uygulanacak. Ayrıca, toplu bir şekilde bir araya gelen kişiler de sigara içemeyecek. Örneğin bir işyerinin, alışveriş merkezinin önünde, cadde veya sokak başlarında toplu olarak bir araya gelerek sigara içilemeyecek.

2- KAFE-RESTORANLAR DAHİL Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağı mekanları kapsamıyor. Buna göre açık alanları veya bahçeleri bulunan mekanlarda sigara içilebilecek. Ancak mekanın önüne çıkılarak toplu halde bir arada bulunarak sigara içilmesi yasak olacak.

3- NASIL UYGULANACAK?

Sigara içme yasağının uygulanacağı alanları il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları belirleyecek. Denetimler ise kolluk kuvvetleri (polis-jandarma-bekçi) ile Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde oluşturulan ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ tarafından yapılacak.

4- UYMAYANA CEZASI NE?

Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun 32’nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddeleri kapsamında işlem yapılacak. Ülke genelinde açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak sabitlendi. Maske takmayanlara da aynı ceza kesiliyor.

5- HAPİS CEZASI VAR MI?

Uyarılara ve para cezasına rağmen yasağa uymayanlara ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195’inci maddesi kapsamında işlem yapılacak. TCK’nın 195’inci maddesi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

KİMİ İSYAN ETTİ: İÇERİDE YASAK, DIŞARIDA YASAK!





Bazı vatandaşlar yasağa, “Kapalı alanda zaten içemiyoruz. Şimdi de açık hava yasak. Nerede içeceğiz o zaman? Bize bir yer göstersinler ya da satmasınlar” diye isyan etti. Karardan haberi olmayanlar ise sigarasını söndürerek, “Bir daha içmeyiz ne yapalım” diye konuştu.

ÇOĞU SEVİNDİ: SOKAK YETMEZ, EVE DE GELSİN





81 ilde getirilen açık alanda sigara içme yasağı vatandaşların çoğunu sevindirdi. İstanbul Maltepe Meydanı’nda sigara içen Emel Arda, “Sigara yasağını bilmiyordum. Sizden öğrendim. Güzel bir uygulama. Virüs tehlikesi geçene kadar uygulanmalı” dedi. Erzurum Cumhuriyet Caddesi’nde maskesini çene altına indirip sigara içen Musap Güray, yasaktan haberi olmadığını söyledi. Yanındaki annesi Hatice Güray ise gelen yasağa çok sevindiğini belirterek, “Evde bile yasak gelsin. Evde camda içmesi bile yasak olsun” dedi.

65 YAŞ VE ÜSTÜNE SOKAK KISITLAMASI

Genelgeyle, 81 ilde 65 yaş ve üzeri kişilerin bazı saatler arasında sokağa çıkmaları da kısıtlandı. Buna göre il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde 10.00­-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler. Bu yaş grubunda olan ancak çalışan kişiler ise bu kapsam dışında tutulacak.