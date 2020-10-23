5 saatte bütün serveti küle döndü

Kentteki, Minare Mahallesi Bitlis Caddesi'nde 4 katlı nalbur dükkanı olan Ercan Özeroğlu'nun iş yeri, en üst katı ise ev olarak kullanılan 5 katlı binada, 16 Ekim Cuma saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinde boya, tiner gibi yanıcı maddelerin bulunduğu yangına Muş Belediyesi, ilçe, belde belediyeleri ile çevre illerden gelen ve Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Binanın en üst katındaki evde yaşayan Ercan Özeroğlu, 2 kızı ve eşi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. İş makineleriyle duvarları yıkılan apartmandaki yangın, 5 saat sonra söndürüldü. Yangında, iş yerindeki yaklaşık 7 milyon TL'lik malzeme kül oldu.



'CESETLERİMİZE DAHİL ULAŞAMAZLARDI'



Yangından sonra 5 katlı binada temizlik çalışması başlatıldı. Ailesiyle birlikte ölümden dönen Ercan Özeroğlu, çaresizce çalışmaları izledi. Ev ve iş yerinin bir arada bulunduğu binanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandığını öne süren Ercan Özeroğlu, yangın gecesi yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Yetkililerden yardım isteyen Özeroğlu, şöyle konuştu:



"Olay gecesi ben, eşim ve iki kızım en üst kattaki evimizde kalıyorduk. Saat 00.10 geçene kadar ben uyanıktım ve cep telefonumdan kamera ile iş yerimi izliyordum. Daha sonrasında uyudum ve saat 02.00 civarında kalktım, abdest aldım. O esnada eşim ile 2 kızım uyanıktı. Onlar da çamaşır yıkayıp, terasta seriyorlardı. Hiçbir şey yoktu ve sonrasında uyudum. Benim ardımdan eşim ile kızlarım da uyumuşlar. Yangın anında eşimin bağırma sesiyle uyandım. 'Kalk duman var, dışarıda sesler var, siren sesleri var' dedi. Ben terasa çıktığım esnada polis kardeşlerim etrafı sarmışlardı. İtfaiyeler gelmişti ve ben bağırdım. 'Bizi kurtarın' dedim. El feneri vurduktan sonra bizleri fark ettiler. Polis arkadaşlar inin aşağı dediler. Yalnız ben de iş yerimin merdiveninin terasa bağlı olduğunu bundan dolayı inemeyeceğimi söyledim. Hemen merdivenli itfaiye aracını getirdiler. 3-5 dakika daha geç kalınsaydı, 4 kişi alevler içinde kömür olacaktık. Cesetlerimize dahil ulaşamazlardı" dedi.



'ÇOK DEHŞETLİ ALEVLER İÇERİSİNDEYDİK'



Çok büyük kaybının olduğunu belirten Özeroğlu, "Kimse bizim cesetlerimizi bulamazdı. Çok dehşetli alevler içindeydik. Allah hiçbir Müslüman'a göstermesin. Allah bizleri kurtardı. Polis, itfaiyeci arkadaşlarımız yardımcı oldu. Şu anda hayattayız. Çok mutluyum ama 6-7 milyon lira bir kaybım var. Herkes bunu biliyor ki; bu yılların emeğidir. Yıllarca ben emek vermişim. 31 yıldır bu dükkandaydım” diyerek yetkililerden yardım istedi.



‘BASİT BİR OLAY DEĞİL'



Çok büyük sıkıntılarının olduğunu belirten Özeroğlu, "Bana, eşime ve aileme yapılmış bir olaydır. Molotofkokteyli atılmıştır, dükkanım yakılmıştır. Basit bir olay değildir. Şu anda mağdurum. Çok büyük sıkıntılarım var. Bunun giderilmesini istiyorum. Allah kimsenin başına getirmesin” dedi. Özeroğlu, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için sıkı bir araştırma yapılmasını istedi.