5 saat pişiyor iftar sofrasını süslüyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tulum kebabı, ramazan boyunca iftar sofralarını süslüyor.

Hem göze hem de damağa hitap eden tulum kebabı, bir gün önceden dinlendirilen kuzu kol eti, tuz, karabiber, kekik, reyhan gibi baharatların eklenmesinin ardından tereyağı ve tulum peyniri konularak odun fırınına sürülüyor.



Kebap, yaklaşık 5 saat pişirildikten sonra iç pilavla servis ediliyor.



Kentte 34 yıldır aşçılık yapan Burhan Aktaş, AA muhabirine, tulum kebabının, Aksaray'ın önemli lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Tulum kebabını Hasan Dağı'nın yaylalarında yetişen kuzuların etinden yaptıklarını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:



"Tulum kebabı, Anadolu topraklarına özgü bir lezzet. 8 yıldır kebabımızı yapıyoruz. Etimizi bir gün dinlendiriyoruz. Sonra porsiyonlara ayırıyoruz. Baharatlarını da verdikten sonra kuyruk yağıyla birlikte yaz aylarında kuyuda, kış aylarında ise kara fırınlarda 5 saat pişiriyoruz. Normalde her hafta cuma günleri çıkarıyoruz ancak ramazanda talep arttığı için her gün iftar saatlerinde hazırlıyoruz. Paket isteyen vatandaşlarımız da oluyor, gelip buradan alanlar da oluyor."



Kebabı yemek için Türkiye'nin her yerinden misafirlerin geldiğini ifade eden Aktaş, "Tulum kebabımızın lezzeti tüm Türkiye'yi sarmış durumda. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla yiyor. Ramazanda tatlı bir yoğunluk telaşımız oluyor. Her gelen misafirimiz 'Tulum kebabı var mı?' diye soruyor. Biz de talebin yoğunluğuna göre çalışarak bunu karşılamaya çalışıyoruz." dedi.



"Bu lezzet anlatılmaz yaşanır"



Müşterilerden Süleyman Tekten ise ramazan öncesi her cuma günü tulum kebabı yediğini belirtti.



Tulum kebabının Aksaray'da iftar sofralarının "olmazsa olmaz" yemekleri arasında yer aldığına işaret eden Tekten, "Bu lezzet anlatılmaz yaşanır. Aksaray'ımızın en özel yemeklerindin biri, severek yiyoruz. Et zaten ağızda dağılıyor. Aksaray'da 'lokum kebabı' diye de geçer. Herkesi bu lezzeti tatmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

