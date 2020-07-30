5 platforma çağrı: Gel bizimle muhatap ol

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) yetkilileri, yasanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından ilk etapta, 54 milyon kullanıcısı olan Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn ve Snapchat platformlarına, ‘Türkiye’de bir temsilcilik açma zorunluluklarının bulunduğunu’ hatırlatacak.

Edinilen bilgiye göre yasa kabul edilmeden önce yapılan görüşmelerde Facebook ve Instagram Türkiye’de temsilcilik açmaya sıcak bakarken, Twitter olumlu cevap vermedi. Yetkililer, Twitter ile de ortak noktayı bulmak için görüşmelerini sürdürecek. Yetkililer, “Görüşmelerde, ‘Gel bizimle bir mali muhataplık oluştur. Sen buradan para kazanıyorsun ama böyle bir muhataplık oluşturmuyorsun’ diyeceğiz” dedi.

‘BEKLENTİMİZ SÜRECİN OLUMLU NETİCELENMESİ’

Görüşmelerin ardından herhangi bir sonuç alınmaması durumunda ilgili sosyal medya ağlarına BTK tarafından 1 Ekim sonrasında tebligat yapılacağını dile getiren yetkililer, “İlk tebligat sonucu 30 gün sonra temsilci atanmazsa 10 milyon TL, ikinci tebliğden sonra yine herhangi bir atama olmazsa 30 milyon TL para cezası kesilecek. Bunlara rağmen yine temsilci atanmazsa, reklâm verme yasağı getirilecek.” ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkan Naci Bostancı da dün Twitter’dan, “Twitter dahil tüm sosyal medya platformlarıyla muhataplık ilişkisinin tesisi için görüşmeler sosyal medya yasasından çok önce başlatılmış olup sürdürülüyor. Elbette karşılıklı görüşler, değerlendirmeler olur. Beklentimiz sürecin hepsiyle olumlu bir şekilde neticeleneceği istikametindedir” dedi.

KARAMOLLAOĞLU: İHTİYAÇ VARDI AMA BÖYLE DEĞİL

◊ Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, “İhtiyaç vardı ama iktidarın yaptığı gibi değil” dedi. Gündeme ilişkin dün basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu özetle şunları söyledi:

“Elbette sosyal medyada iftira, hakaret, ahlaksızlık ve trol yapıların önüne geçilmesi gerekmekte. Bunları önlemek için yasal altyapı önemli ama iktidarın tavrı ve daha önceki uygulamaları bizi endişelendiriyor. Kişi hak ve hürriyetlerini, düşünme ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik hiçbir adım kabul edilemez. Umuyoruz ki en kısa zamanda hatalar fark edilir.” (◊ ANKARA)

SOSYAL MEDYA UYUTMADI

◊ Sosyal medya platformları hakkında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu, önceki gün 15.00’te başlayan sosyal medya mesaisinde ertesi gün 07.13’e kadar çalıştı. 16 saat süren oturum sırasında bazı milletvekilleri cep telefonlarından sosyal medya hesaplarına girerek vakit geçirirken, yorgun düşen bazı vekiller de sıraların üstünde uyudu. CHP’li vekiller kanun teklifini sosyal medya platformlarında ‘dislike’ (beğenmedim) simgesinin yer aldığı dövizle protesto etti. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın konuşmasının ardından “Şerefsizsin sen” sözü Meclis’teki tansiyonu bir anda yükseltti. (◊ Mert Gökhan KOÇ)