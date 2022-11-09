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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savuna Bakanlığı#PKK/YPG#Barış Pınarı Bölgesi
5 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 19:53

Milli Savuna Bakanlığı, 5 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Pençe Kilit Operasyonu'nda ise 2 PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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Milli Savuna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu'nda da 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK’lı terörist “teslim ol” çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." denildi.

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#Milli Savuna Bakanlığı#PKK/YPG#Barış Pınarı Bölgesi

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