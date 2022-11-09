5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savuna Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Pençe Kilit Operasyonu'nda da 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK’lı terörist “teslim ol” çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." denildi.