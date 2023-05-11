5 ölümlü midibüs kazasına müfettiş incelemesi ortaya çıktı

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Kaza, 4 Mayıs'ta Akçaabat'ın Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Bayraktar (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, midibüsteki Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65) ve Ayşe Zengin’in (55) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 39 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazadan 1 gün sonra Neriman Aslan (67) da kurtarılamadı. Kazda ölenler, gözyaşları içinde toprağa verilirken, yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edildi. Tedavisi süren 5 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından gözaltına alınan, ifadesinde "Fren tutmadı, yokuş aşağıya gittiğim için de hızım katlandı" diyen sürücü Adem Bayraktar, 'Taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMAYA ÇİFTE MÜFETTİŞ

Kentte üzüntüye neden olan kazayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmada büyükşehir belediyesi de 2 müfettiş görevlendirildi. Müfettişler, kazadan yaralı kurtulan birçok kişinin yanı sıra ulaştırma dairesinde ilgililerin de ifadelerine başvurdu, güzergah boyunca midibüse ait kayda alınan kroki ve hız göstergelerini mercek altına aldı.

FRENLER 26 DURAKTA ÇALIŞMIŞ

Teknik incelemelerde; rampa ağırlıklı güzergahta midibüsün fren aksamının 26 durak boyunca çalıştığı, kazanın meydana geldiği 27’nci durağa yakın virajda imdat fren sisteminin de sürücü tarafından devreye alınmadığı ortaya çıktı. Rutin kontrolleri yapılıp, 2 ay önce muayeneden geçtiği belirtilen midibüsün, bahse konu krokide; viraja 39,4 kilometre hızla girdiği, kaza öncesi hızının ise normal olduğu tespit edildi. Kazanın nedeninin yapılacak kapsamlı incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

'İHMAL, KUSUR VARSA GEREĞİ YAPILACAK

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Öte yandan kazaya ilişkin Trabzon Büyükşehir Belediye Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluğu, çok üzüldükleri ve yaralıların durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Çok üzüldüğümüz, sarsıldığımız bir Kaza oldu. 4 senden bu tarafa toplu ulaşım sistemimizde hiç ölümlü kaza olmamıştı. 2 müfettiş arkadaşımızı idari soruşturma kapsamında görevlendirdik. Belediyemiz olarak kurumsal anlamda bir ihmal ya da kusur varsa gereğinin yapılması anlamında biz üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Ölenlere rahmet, etkilenen ailelere geçmiş olsun diliyoruz; rabbim beterinden muhafaza eylesin" dedi. (DHA)