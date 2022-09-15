5 öğrenciye cinsel istismardan yargılanan öğretmenin cezası belli oldu

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Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Harekete geçen ekipler, geçen yıl 14 Aralık'ta Özkan'ı gözaltına aldı. Olay sonrası okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası alan Özkan'ın, Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı. Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

HER ÖĞRENCİ İÇİN AYRI CEZA

Tutuklu yargılanan Özkan, bugün karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Özkan, "Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Özkan'ı her öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere toplam 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezasına mahkum etti.