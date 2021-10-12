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5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında korkunç iddia: Servisin kapısı iple bağlıydı

#Afyonkarahisar#İsmail Eser#Nisa Eser

Afyonkarahisar'da okul servisinin yatığı kazada dün 5 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İki kardeşin halası Kadriye Tek, servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti. Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise sürücü Adalettin Şen'i çocukları okula götürürken gördüklerini ve kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını anlattı. Hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser’in (14) babası Cemil Eser, oğlu Mehmet'in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi. Gözyaşı döken Cemil Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi.

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İscehisar ilçesinde dün meydana gelen okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın babası Cemil Eser, 3 çocuğundan ikisini kaybetmenin acısıyla gözyaşı döktü.

Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi.

İki kardeşin halası Kadriye Tek ise büyüyünce İsmail'in veteriner, Nisa'nın da hemşire olmak istediğini söyledi. Servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia eden Tek, "Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş" diye konuştu.

5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında korkunç iddia: Servisin kapısı iple bağlıydı

'BİZİ HİÇ DİNLEMEDİ, UYARDIK'

Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise sürücü Adalettin Şen'i çocukları okula götürürken gördüklerini ve kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını anlattı. Eser, "Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı, 'Adalettin bir gün çocukları öldüreceksin.' Bizi hiç dinlemedi, uyardık" diye konuştu. Eser, mahallede okul bulunmasına rağmen öğretmen ataması yapılmadığı için çocukların başka okullarda eğitim gördüğünü de sözlerine ekledi.

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#Afyonkarahisar#İsmail Eser#Nisa Eser