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Haber Giriş: 05.01.2021 - 19:22 | Son Güncelleme:

5 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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5 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloda, vaka sayısının yükseldiği görülürken, ağır hasta sayısında düşüş devam ediyor. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410, vaka sayısı 14 bin 494 oldu. Bakan Koca, açıklanan tablo sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirtip, sonuç almak için mücadele edilmesine işaret etti. Koca, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz" dedi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi, 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. 

5 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ağır hasta sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz" dedi.

VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 323 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

5 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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