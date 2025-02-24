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5. nesil zırhlı muharebe aracı ALPHA görücüde

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#ALPHA#PARS ALPHA#Nail Kurt
5. nesil zırhlı muharebe aracı ALPHA görücüde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 07:00

Türk savunma sanayisinin en yeni 8x8 zırhlı muharebe aracı PARS ALPHA, sahip olduğu 5. nesil yetenekleri kullanıcılara buluşturmak için gün sayıyor.

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FNSS, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen bölgesinin en büyük, dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı’nda, bölgedeki ihtiyaçlar için öne çıkan araçlarını tanıtırkenPARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı’nı sergiledi.

PARS SERİSİNİN ALFASI

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, “5. nesil diyebileceğimiz bir PARS serisi. PARS ALPHA sınıfında dünyanın dış ölçüleri itibarıyla en küçük aracı olmasına rağmen içeride en büyük hacmi sağlayan araç. PARS ailesinde standart olan ön tarafta 200 derecenin üstünde bir görüş açısıyla yan yana hem komutana hem sürücüye bir durumsal farkındalık tanıyoruz.  Her tekerlekten dönüş sayesinde 7.5-8 metre yarıçapta dönebiliyor. Mayın tehlikesi olan arazilerde araç yüksekliğinin artırılarak ilave koruma sağlaması da PARS ailesinden gelen önemli bir özellik. Sınıfının alfası olacağını biliyorduk” dedi.

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#ALPHA#PARS ALPHA#Nail Kurt

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