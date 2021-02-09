5 milyonluk vurgun otel odasında son buldu

İstanbul’da, iddiaya göre, Emre Kızak bir alışveriş uygulaması üzerinden yurtdışından indirimli olarak başta altın olmak üzere değerli eşya getirdiğini söyledi. Önceleri siparişleri teslim ederek güven kazandı. Ancak daha sonra paralarını ödeyenler ürünleri alamadı. Kızak, 30 Ocak’ta dolandırdığı paralarla birlikte İstanbul Havalimanı’ndan Ukrayna’ya uçtu. Ukrayna, kendisini kabul etmeyince geri döndü. Dolandırılan kişilerden bazıları geri döndüğünü haber alarak havalimanına koştu. Kızak, havalimanından taksiye binerek kaçtı.

VURGUN MİKTARI ARTACAK

Yapılan başvurular üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, Kızak’ın Beşiktaş’ta bir otele yerleştiği bilgisini aldı. Geçtiğimiz çarşamba günü otele baskın düzenlendi. Emre Kızak ve suç ortağı olduğu iddia edilen kız arkadaşı H.A. gözaltına alındı. Kızak’ın, başka bir kişiye ait kimlikle otel odası tuttuğu anlaşıldı. Üzerlerinden çıkan 8 bin 300 dolara el konuldu. Kızak’ın 37 kişiyi dolandırarak mağdur ettiği belirlenirken, dolandırılan kişilerin dekontlarından bu miktarın 5 milyon 700 bin TL olduğu tespit edildi. Polis, dolandırılan kişilerin sayısının her geçen gün arttığını, yeni başvurularla birlikte vurgun miktarının daha da yükseleceğini belirtti. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Emre Kızak ve kız arkadaşı H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.