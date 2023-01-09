5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek

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Bakan Özer, şunları söyledi: “2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 28 milyondan 110 milyona yükseltildi. 2023 yılında okuma kaynakları zenginleştirilerek okullardaki kitap sayısını 150 milyona ulaştırmayı planlıyoruz. Bu yıl halk eğitim merkezlerinden 15 milyon vatandaşın yararlanması sağlanacak.

2023 yılında bağımlılıkla mücadele kapsamında ayrıntılı bir programı İçişleri Bakanlığımız ile birlikte hazırlayarak pedagojilerine uygun olarak 19.1 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen ve 5 milyon velinin bu eğitimlere katılımını sağlayacağız. Yardımcı kaynaklara ilave olarak öğrencilerin bireysel öğrenme sürecine destek olmak amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin birlikte kullandıkları Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) oluşturuldu.”