Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Özer#Eğitim#Kalite
5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın 2023 yılı hedeflerini değerlendirirken eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kalite odaklı eğitimin kitleselleşmesi amacıyla başlatılan seferberliğin 2023 yılında da devam edeceğini belirtti.

Haberin Devamı

Bakan Özer, şunları söyledi: “2023 yılının sonuna kadar okul öncesi tüm öğrencilerimizin ücretsiz yemek desteğinden yararlanmasını sağlayacağız. Böylece ücretsiz yemek desteğinden faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 28 milyondan 110 milyona yükseltildi. 2023 yılında okuma kaynakları zenginleştirilerek okullardaki kitap sayısını 150 milyona ulaştırmayı planlıyoruz. Bu yıl halk eğitim merkezlerinden 15 milyon vatandaşın yararlanması sağlanacak.

2023 yılında bağımlılıkla mücadele kapsamında ayrıntılı bir programı İçişleri Bakanlığımız ile birlikte hazırlayarak pedagojilerine uygun olarak 19.1 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen ve 5 milyon velinin bu eğitimlere katılımını sağlayacağız. Yardımcı kaynaklara ilave olarak öğrencilerin bireysel öğrenme sürecine destek olmak amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin birlikte kullandıkları Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi (ÖDS) oluşturuldu.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Özer#Eğitim#Kalite

BAKMADAN GEÇME!

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık
Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

Tek isteği biyolojik ailesini bulmaktı... Bir DNA testi yaptı, film gibi bir maceranın içine düştü

#DNA Testi
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar Peki nasıl yakalandılar Her şeyi değiştiren 6 gün...

Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar! Peki nasıl yakalandılar? Her şeyi değiştiren 6 gün...

#Büyük Brink's Soygunu