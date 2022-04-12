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5 milyon liralık vurgun yapmışlar! Böyle yakalandılar

#İstanbul#Vurgun#Dolandırıcılık

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları vatandaşların para ve ziynet eşyalarını çalan 7 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerin yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

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İstanbul'da kendilerini polis, hakim, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından İstanbul'un Pendik, Esenyurt ilçelerinde ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin vatandaşları telefonla aradıkları sözde banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 6 ayrı eylemde yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer konuyla ilgili operasyonların sürdüğünü belirttiler.

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5 milyon liralık vurgun yapmışlar Böyle yakalandılar

 

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#İstanbul#Vurgun#Dolandırıcılık

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