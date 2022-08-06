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5 milyon erkeğe ‘Kadına El Kal-Ka-Maz’ denilecek

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#Kadına Yönelik Şiddet#Kadına El Kal-Ka-Maz#İçişleri Bakanlığı
5 milyon erkeğe ‘Kadına El Kal-Ka-Maz’ denilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 13:05

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında “Kadına El Kal-Ka-Maz” sloganıyla yıl sonuna kadar en az 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verilecek. Bu kapsamda bugüne kadar berber, stadyum, taksi durağı, pazar yeri gibi alanlarda 1 milyon 455 bin erkeğe kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığınca imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı” protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığınca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği başlatıldı.

Bu kapsamda kahvehane, kıraathane, kuaför, berber, taksi durakları, organize sanayi bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) ve fabrikalar, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları, havalimanı, gar ve otogarların bekleme alanları, stadyum, spor salonları, hipodrom vb. yerlerde, üniversite şenlik, program ve diğer etkinliklerinde, yerel festival ve panayırlarda, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, esnaf, sanayi, ticaret, ziraat, şoförler vb. oda teşkilatlarında ve birliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, sinema ve tiyatro salonlarında, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlar ile cuma günleri camii giriş ve çıkışlarında yapılacak eğitimler ile en az 5 milyon erkeğe ulaşılması hedefleniyor.

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1 MİLYON 455 BİN ERKEĞE ULAŞILDI

Bakanlık/Başkanlık il/ilçe birimlerinde oluşturulan üçer kişilik heyet tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde bugüne kadar 1 milyon 455 bin erkek, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi.

EN FAZLA EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI BURSA’DA YAPILDI

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 5 milyon erkeğe bilgilendirme ve farkındalık eğitimi verilmesi çalışmalarında Bursa ilinde 157 bin 332 vatandaşa ulaşıldı. Ülke genelinde en fazla eğitimin verildiği Bursa’yı, 92 bin 638 kişiyle Mersin, 88 bin 804 kişiyle Gaziantep, 80 bin 981 kişiyle Antalya ve 67 bin 769 kişiyle Malatya takip etti. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ise toplam 78 bin 375 erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

EĞİTİMLER HER NOKTADA SÜRÜYOR

Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra tanıtıcı ve bilgilendirici pankart/ afiş ve broşür de dağıtılıyor. Bugüne kadar 31 bin 68 pankart/afiş asıldı ve 472 bin 853 broşür erkek vatandaşlara dağıtımı yapıldı.

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#Kadına Yönelik Şiddet#Kadına El Kal-Ka-Maz#İçişleri Bakanlığı

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