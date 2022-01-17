5 metre karda, -20 derece soğukta vatan nöbeti

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerinin zorlu kış koşullarında da yaptığı vatan göreviyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yurtiçi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395’inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1.5 metreyi aşarken bazı üs bölgelerinde kar kalınlığı 5 metreye yaklaştı.

Kuzey Irak’ta Misalok Üs Bölgesi’nde de kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, Hakkâri’deki İkiyaka Dağları’nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi’nde sıcaklık eksi 25 dereceye kadar düştü, kar kalınlığı ise 480 santimetre olarak ölçüldü. Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu’nda ise termometre eksi 20 dereceyi gösterdi. Bu bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkat çekti.





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ÖZEL KIYAFETLER

Bakanlık yetkilileri, hem üs bölgeleri hem de personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığı bilgisini paylaştı. Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin, faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren TSK unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

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PENÇE’DE 6 PKK’LI ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, “Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi.