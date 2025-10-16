×
5 metre derinliğe dalan sanatçı, Neşet Ertaş türküsü söyledi! Hayalini böyle gerçekleştirdi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 11:59

Fethiye’de denizin 5 metre derinliğine dalış eğitmeni Önder Diktaş ile birlikte dalış yapan, Türk Halk Müziği sanatçısı Yunus Koşar saz çalıp 'Halime Kız' olarak bilinen Neşet Ertaş türküsünü seslendirdi.

Fethiye Dalış Merkezi’ne başvuran Türk Halk Müziği sanatçısı Yunus Koşar, tüplü dalış yapmak istedi.

Koşar, Dalyan koyunda 5 metre derine dalış eğitmeni Önder Diktaş ile inip, sazı ile deniz dibinde tabureye oturup Neşet Ertaş'a ait' Halime Kız’ türküsünü çalıp söyledi.

5 metre derinliğe dalan sanatçı, Neşet Ertaş türküsü söyledi Hayalini böyle gerçekleştirdi

BALIKLARA MÜZİK ZİYAFETİ ÇEKTİ

Adeta balıklara müzik ziyafeti çeken sanatçı Yunus Koşar, bugüne kadar yapmak istediği hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Dalış eğitmeni Önder Diktaş ise deniz dibi güzelliklerine farkındalık oluşturmak için yapılan bu talebi gerçekleştirmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

