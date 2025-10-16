5 metre derinliğe dalan sanatçı, Neşet Ertaş türküsü söyledi! Halini böyle gerçekleştirdi

Haberin Devamı

Fethiye Dalış Merkezi’ne başvuran Türk Halk Müziği sanatçısı Yunus Koşar, tüplü dalış yapmak istedi.

Koşar, Dalyan koyunda 5 metre derine dalış eğitmeni Önder Diktaş ile inip, sazı ile deniz dibinde tabureye oturup Neşet Ertaş'a ait' Halime Kız’ türküsünü çalıp söyledi.

Adeta balıklara müzik ziyafeti çeken sanatçı Yunus Koşar, bugüne kadar yapmak istediği hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Dalış eğitmeni Önder Diktaş ise deniz dibi güzelliklerine farkındalık oluşturmak için yapılan bu talebi gerçekleştirmekten çok mutlu olduklarını söyledi.